Военные атташе в Азербайджане осмотрели массовое захоронение, обнаруженное в селе Эдилли (ФОТО)

Военные атташе в Азербайджане осмотрели массовое захоронение, обнаруженное в селе Эдилли

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Военные атташе аккредитованного в Азербайджане иностранного дипломатического корпуса осмотрели очередное массовое захоронение, обнаруженное в селе Эдилли Ходжавендского района.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, их сопровождали представители Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам заложников, пленных и пропавших без вести граждан, сотрудники министерства обороны и Объединения судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана.

Начальник управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал военных атташе о массовых захоронениях в селе Эдилли.

Было отмечено, что это третье массовое захоронение, обнаруженное на территории села. Ранее были обнаружены два массовых захоронения с останками семи и шести человек соответственно. А в третьем захоронении обнаружены останки 12 азербайджанских военнослужащих, которые подвергались пыткам, а затем были убиты. При первоначальном осмотре останков были обнаружены повреждения в области черепа, нанесенные тупым предметом, а также следы пуль и проколов острым предметом. Поисковые работы будут продолжаться, так как во время первой Карабахской войны около 4 000 наших соотечественников числятся пропавшими без вести. Не исключено, что десятки таких могил могут быть не только в селе Эдилли, но и в других районах Карабаха.

(Перевод: Фидан Мустафаева)