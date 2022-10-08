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Карабах станет одной из основных туристических зон Азербайджана - Эмин Гусейнов

Политика Материалы 8 октября 2022 10:54 (UTC +04:00)
Карабах станет одной из основных туристических зон Азербайджана - Эмин Гусейнов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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НАФТАЛАН /Trend/ - Карабах станет одной из основных туристических зон Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе".

По его словам, началась реализация последовательных мер в этом направлении.

«Так, уже разработаны концепции развития туризма в поселке Суговушан Тертерского района, селе Туг и поселке Гадрут Ходжавендского района. В то же время в городе Агдам началось строительство отелей частными компаниями. В целом Карабахский регион обладает богатыми ресурсами, широкими возможностями, связанными с развитием различных видов туризма», - сказал Гусейнов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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