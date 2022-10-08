Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Генпрокуратура о минных инцидентах в Агдаме и Физули

Политика Материалы 8 октября 2022 22:15 (UTC +04:00)
Генпрокуратура о минных инцидентах в Агдаме и Физули

Читайте Trend в

Самир Али
Самир Али
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В прокуратуру Агдамского района ранее поступила информация о подрыве на мине двух человек во время строительно-ремонтных работ в Агдамском районе. В ходе расследования было установлено, что ранения получил еще один человек - Сахават Абдухаликов, 1983 года рождения.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, позже стало известно, что также при проведении ремонтно-строительных работ на освобожденной территории Физулинского района в результате взрыва неразорвавшихся боеприпасов получил повреждения трактор. Никто не пострадал.

Расследование по обоим фактам продолжаются.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости