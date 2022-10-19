Земли, находившиеся под армянской оккупацией почти 30 лет, сильно загрязнены минами - Вугар Сулейманов

БАКУ /Trend/ - Наши территории, находившиеся под армянской оккупацией почти 30 лет, сильно загрязнены минами.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду председатель правления Национального агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена Азербайджана.

По его словам, только два процента предоставленных Арменией минных формуляров были эффективны в плане их достоверности. Также было отмечено, что наиболее всего загрязнена минами территория бывшей линии соприкосновения войск.

"В ходе операций по разминированию выявлены участки, где на 1 квадратном метре установлено восемь мин. Во время разминирования при строительстве железнодорожной линии Горадиз-Агбенд на площади 50 квадратных метров было обнаружено 30 противотанковых пластиковых мин», - сказал Сулейманов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)