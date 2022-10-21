Азербайджано-французская Торгово-промышленная палата направила письмо протеста Президенту Макрону

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-французская Торгово-промышленная палата (AFchamber) направила письмо протеста Президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает в пятницу Trend со ссылкой на заявление Палаты.

«Мы обращаемся к вам от имени Азербайджано-французской торговой палаты (AFchamber), независимой неправительственной организации, представляющей французские и азербайджанские компании, работающие в Азербайджане, чтобы выразить нашу озабоченность в связи с вашими заявлениями, сделанными 12 октября во время интервью телеканалу France 2.

Мы были удивлены и опечалены вашими комментариями о карабахском конфликте и продолжающемся мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, поскольку они неточно отражали действительность», - говорится в заявлении.

AFchamber отмечает, что Макрону известно, но он не упомянул в своем интервью, что почти 20 процентов территории Азербайджана находились под оккупацией Армении почти 30 лет, что подтверждают резолюции Совета Безопасности ООН, за которые в том числе голосовала и сама Франция.

«Несмотря на недвусмысленные требования этих резолюций вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана, чтобы сотни тысяч перемещенных азербайджанцев вернулись в свои дома, Армения игнорировала международное право и продолжала оккупацию. Франция проголосовала за принятие этих резолюций, признавая эти территории частью Азербайджана. Но и сегодня армянские военные остаются в Карабахе, в нарушение обязательств, взятых Арменией по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, что является главным препятствием на пути к устойчивому миру», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Макрон в интервью поднял вопрос жертв среди мирного населения, но не упомянул о нападении армянских вооруженных сил на мирное население Гянджи и Барды.

«В результате этих нападений было убито более 100 мирных азербайджанцев, в том числе 13 детей (один в возрасте 10 месяцев). Господин Президент, слова, которые произносятся, имеют вес. За вашими заявлениями по этому важному вопросу внимательно следят не только в Европе, но и в Азербайджане. Вы были участником встречи в Праге 6 октября и стали свидетелем приверженности премьер-министра Пашиняна и Президента Ильхама Алиева Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которой они взаимно признают территориальную целостность и суверенитет стран», - говорится в заявлении.

Однако, как говорится в заявлении, однобокое повествование о событиях, которое Макрон и другие французские политики пытаются продвигать, наносит серьезный ущерб мирному процессу и установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

«Эти действия особенно вредны в то время, когда две страны как никогда близки к подписанию мирного соглашения. Мы искренне надеемся и призываем правительство Франции сыграть активную и позитивную роль в поддержке переговоров ЕС по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Это также положительно повлияет на двусторонние отношения между Францией и Азербайджаном и улучшит общественное восприятие Франции в регионе», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что AFchamber готова внести свой вклад в улучшение отношений между Францией и Азербайджаном.

«С этой целью мы хотели бы пригласить вас на онлайн-встречу с членами Палаты», - говорится в заявлении.