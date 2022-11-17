Армения продолжает производство мин и попытки устанавливать их на азербайджанских территориях - Вугар Сулейманов

БАКУ /Trend/ - Хотя война закончилась, Армения продолжает производить мины и попытки устанавливать их на наших территориях.

Об этом сказал в четверг Trend председатель правления Национального агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.

По его словам, обнаружение противопехотных мин армянского производства 2021 года на территории Лачинского района свидетельствует о том, что Армения не отказывается от своих провокационных действий.

Говоря о международной поддержке в процессе разминирования азербайджанских территорий, Сулейманов отметил, что совместно с соответствующими государственными ведомствами ведется работа в этом направлении.

«Надеемся, что в ближайшее время масштаб и объем этой поддержки будут расти», - сказал он.

Отметим, что с 10 ноября 2020 года по настоящее время разминированы 59 055 тысяч гектаров освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, обезврежены 76 810 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)