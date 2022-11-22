Франция должна понимать, что Азербайджан создал новые реалии в регионе, которые принимаются всем миром - Турал Гянджалиев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Франция, напрямую вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана, приняла в своем парламенте документ, касающийся внутренних вопросов Азербайджана. Это означает грубое нарушение международного права.

Об этом, в частности, сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев.

По его словам, это еще больше понизило авторитет Франции, который и без того снижался.

"Мы считаем этот документ клочком бумаги, который не имеет никакого значения. До 2020 года Франция, паразитируя в качестве сопредседателя бывшей Минской группы ОБСЕ, пыталась не урегулировать конфликт, а скорее управлять и держать его под контролем. Франция не показывала своего истинного лица. Существовал конфликт, Армения удерживала азербайджанские земли под оккупацией. Это отвечало стратегическим интересам Франции. Однако Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева освободил свои земли от оккупации. Таким образом, мы пресекли деструктивную политику Франции в регионе и восстановили справедливость. Естественно, Франция была этим недовольна", - сказал Гянджалиев.

Депутат подчеркнул, что Франция должна понимать, что Азербайджан создал новые реалии в регионе, которые принимаются всем миром.

"Франция терпит одну неудачу за другой на мировой геополитической арене и реализация ее собственных реваншистских устремлений на Южном Кавказе с использованием Армении в качестве марионетки также будет безуспешной. Азербайджан сегодня не один и входит в число надежных партнеров в мире", - добавил Гянджалиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)