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Минная угроза в Карабахе замедляет процесс возвращения людей на свои земли - вице-президент ICOMOS (Эксклюзив)

Политика Материалы 8 декабря 2022 11:27 (UTC +04:00)
Минная угроза в Карабахе замедляет процесс возвращения людей на свои земли - вице-президент ICOMOS (Эксклюзив)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Минная угроза в Карабахе замедляет процесс возвращения людей на свои земли.

Об этом сказала в четверг вице-президент ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) Зейнеп Гюль Унал в эксклюзивном интервью Trend в кулуарах международной конференции в Университете АDА.

Она отметила, что минирование территорий - это вопрос, который должен находиться в центре внимания международного сообщества.

"Эта проблема должна быть озвучена на каждой платформе, ее не должны игнорировать", - сказала вице-президент ICOMOS.

Отметим, что в Университете АDА проходит международная конференция, посвященная вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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