МИД Египта выразил соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

БАКУ/Trend/ - МИД Египта выразил соболезнования в связи с сегодняшним вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране написал на своей странице в Twitter, передает Trend.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится на странице пресс-секретаря Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд в Twitter.

“Мы подтверждаем полную солидарность Египта с Азербайджаном и азербайджанским народом в связи с этим чудовищным преступлением”, - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.