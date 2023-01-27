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Мексика выразила соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

Политика Материалы 27 января 2023 17:36 (UTC +04:00)
Мексика выразила соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ/ Trend/ - Посольство Мексики в Баку выражает свои глубочайшие соболезнования родственникам сотрудника посольства Азербайджана в Иране, погибшего в результате террористической атаки в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства Мексики в Азербайджане в Facebook.

“Посольство выражает свои глубочайшие соболезнования родственникам сотрудника посольства Азербайджана в Иране, погибшего сегодня утром в результате нападения на посольство, и желает скорейшего выздоровления раненым”, - говорится в публикации

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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