Появились новые кадры момента нападения на посольство Азербайджана в Тегеране (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Распространилось еще одно видео момента нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

На видео запечатлено, как преступник пытается проникнуть в здание посольства, используя кувалду. Также он безуспешно пытался бросить коктейль Молотова. Террорист пытался поджечь автомобиль сотрудника азербайджанской дипмиссии, но спалил случайно самого себя.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.