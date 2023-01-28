МИД Чехии решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Чехия решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД Чехии в Twitter, передает в субботу Trend.

"Чехия решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Любые нападения на дипломатические представительства недопустимы. Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления раненым", - сообщили в министерстве.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.