Нормализация отношений между Баку и Ереваном является приоритетом – МИД РФ

БАКУ/Trend/ - Нормализация отношений между Баку и Ереваном является приоритетом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в ответе МИД России на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам прошлого года.

«Россия, непосредственно граничащая с Южным Кавказом, заинтересована в стабильности и процветании этого региона, взаимовыгодном использовании и раскрытии его транспортно-логистических, торгово-инвестиционных, технологических возможностей. Именно на это направлены усилия нашей дипломатии», - сказали в ведомстве.

Как отмечается, Россия интенсивно работает над преодолением накопленного в регионе конфликтного потенциала.

«В данной связи одна из приоритетных задач – нормализация армяно-азербайджанских отношений. Фундаментом выступают заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г. Убеждены, что успех процесса целиком зависит от четкого следования этим трехсторонним договоренностям», - отметили в МИД.