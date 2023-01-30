Россия нацелена продвигать работу платформы «3+3» - МИД

БАКУ/Trend/ - Нацелены продвигать работу запущенной в декабре 2021 г. Консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, а также Россия, Иран и Турция).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в ответе МИД России на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам прошлого года.

«Считаем эту площадку, где планируется сосредоточиться на практических вопросах укрепления кооперации в интересах региональных игроков, полезной и своевременной. Что касается нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, то именно под российской эгидой был дан старт этому начинанию в январе 2022 г., когда в Москве впервые встретились спецпредставители Армении Р.К.Рубинян и Турции С.Кылыч. С обоими мы и сегодня поддерживаем тесный контакт. Приветствуем последние подвижки, которые открывают перспективы для восстановления армяно-турецких связей, что поспособствует дальнейшему оздоровлению региональной обстановки», - сказали в ведомстве.

Напомним, что 10 декабря 2021 года в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" на уровне замминистров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

На заседании состоялся обмен мнениями, направленный на повышение доверия в регионе, развитие сотрудничества в сфере восстановления, реконструкции, расширения экономики и транспортных связей.