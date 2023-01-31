Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане покупка движимого имущества стоимостью более 15 тысяч манатов будет осуществляться в безналичном порядке

Политика Материалы 31 января 2023 17:45 (UTC +04:00)
В Азербайджане покупка движимого имущества стоимостью более 15 тысяч манатов будет осуществляться в безналичном порядке

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Покупка и продажа движимого имущества на общую сумму более 15 тысяч манатов будет осуществляться только в безналичном порядке.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в новой статье 3.4.16 в рамках изменений в закон "О безналичных расчетах", подписанных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, платежи по купле-продаже движимого имущества, зарегистрированного в официальных реестрах (кроме продажи автомобилей), на общую сумму более 15 тысяч манатов будут производиться только в безналичном порядке.

Настоящий закон вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости