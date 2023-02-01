Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В парламенте Азербайджана предлагается принять закон "Об исторических землях" (Дополнено)

Политика Материалы 1 февраля 2023 13:58 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:31)

БАКУ /Trend/ - Предлагаем принять закон "Об исторических землях".

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана, председатель Комитета по правам человека Захид Орудж.

"Мы должны попытаться уточнить, что мы знаем об истории Ирана, Южного Азербайджана, героях Южного Азербайджана? Есть необходимость в более профессиональном изучении, глубоком просвещении. Поэтому принятие такого закона очень важно", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости