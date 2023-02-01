В парламенте Азербайджана предлагается принять закон "Об исторических землях" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Предлагаем принять закон "Об исторических землях".

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана, председатель Комитета по правам человека Захид Орудж.

"Мы должны попытаться уточнить, что мы знаем об истории Ирана, Южного Азербайджана, героях Южного Азербайджана? Есть необходимость в более профессиональном изучении, глубоком просвещении. Поэтому принятие такого закона очень важно", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)