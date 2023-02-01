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Турция рада поделиться опытом в сфере образования с Азербайджаном - Махмут Озер

Политика Материалы 1 февраля 2023 14:27 (UTC +04:00)
Турция рада поделиться опытом в сфере образования с Азербайджаном - Махмут Озер

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БАКУ /Trend/ - Связи между Азербайджаном и Турцией в сфере образования в последние годы развиваются очень интенсивно. Турция рада поделиться опытом в этой сфере с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр национального образования Турции Махмут Озер на встрече, проведенной с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

Турецкие гости выразили признательность за поддержку, оказанную Азербайджаном как государством-членом Организации тюркских государств (ОТГ) в процессе получения Турецкой Республикой Северного Кипра статуса наблюдателя при ОТГ на Саммите организации в Самарканде.

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