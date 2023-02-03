Азербайджанский газ стал подстраховкой для европейских стран - президент Румынии

БАКУ/Trend/ - Газ из Азербайджана, поставляемый по Южному коридору, стал подстраховкой для многих государств региона.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая на открытии 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"В 2022 году мы все столкнулись с беспрецедентными энергетическими проблемами: нехваткой газа или отсутствием доступных поставок газа, волатильностью цен, турбулентностью рынка. Эти проблемы потребовали сложной политики и изменений в регулировании. Газ из Азербайджана, поставляемый по Южному коридору, стал подстраховкой для многих государств региона.

Гарантии, данные Азербайджаном, лично Президентом Ильхамом Алиевым, в отношении доступности каспийского газа для европейского рынка, обеспечили столь необходимую стабильность и предсказуемость в очень напряженный момент для рынков. Заключение Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики, подписанного Европейским Союзом и Азербайджаном в июле 2022 года, открывает путь для дальнейшего укрепления роли Южного коридора как важного компонента стратегии диверсификации ЕС", - сказал президент Румынии.