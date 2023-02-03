Кадри Симсон поблагодарила Азербайджан за увеличение поставок газа в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Я благодарна правительству Азербайджана за увеличение поставки природного газа на 40 процентов.

Об этом сказала в пятницу комиссар Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон на пресс конференции, посвященной итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, передает Trend.

По ее словам, прошлый год для ЕС с точки зрения энергетической безопасности был нестабильным.

«Однако, мы сплотились и начали искать пути и Азербайджан очень помог нам в этом вопросе. Я благодарна правительству Азербайджана, что оно увеличило поставку на 40 процентов. Конечно, мы понимаем, что все эти работы требуют времени, однако Азербайджан был скор в решении этого вопроса», - добавила она.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.