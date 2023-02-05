МИД Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне в связи с ДТП с автобусом

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования турецкой стороне в связи с автобусной аварией в провинции Афьонкарахисар.

Как передает Trend, об этом говорится в воскресенье в публикации МИД в Twitter.

"Мы были опечалены известием о том, что 8 человек погибли и 35 получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса, следовавшего из провинции Диярбакыр в Бодрум братской Турции. Да упокоит Аллах душу погибших. Желаем скорейшего исцеления раненым.

Азербайджан всегда рядом с братской Турцией", - говорится в публикации.