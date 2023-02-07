Мы открыты к предложениям по поддержке процесса разминирования освобожденных территорий - Айдын Керимов

ШУША /Trend/ - Азербайджан предпринимает важные шаги по разминированию освобожденных территорий.

Об этом сказал во вторник специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе мероприятия, посвященного запуску проекта «Поддержка расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев», передает Trend.

По его словам, страна открыта ко всем предложениям, направленным на поддержку этого процесса.

«С момента освобождения территорий мы приступили к их разминированию. Также, параллельно мы приступили к строительству и созданию энергетической сети и других социально важных объектов. Шуша является неотъемлемой частью нашей страны и мы продолжим предпринимать все необходимые шаги для скорейшего восстановления», - сказал он.

Керимов подчеркнул, что в Шуше свыше двух тысяч исторически важных объектов и все они будут восстановлены. В то же время, Шуша обладает огромным туристическим потенциалом и мы уже приступили к созданию необходимой инфраструктуры. В частности, ведется строительство 5-звездочного отеля и других объектов.

Он заявил, что генплан города Шуша включает в себя создание коммерческой, торговой, социальной и другой современной городской инфраструктуры.