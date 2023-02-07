ШУША /Trend/ - Новый проект по разминированию охватит около 20 городов на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал во вторник исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Азербайджане Нуно Кейрос в ходе мероприятия, посвященного запуску проекта «Поддержка расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев», передает Trend.

По его словам, эти работы будут вестись во всех городах и селах, в которых существует минная угроза.

«Сегодня Азербайджан, Европейский Союз (ЕС) и ПРООН объединяют усилия по разминированию освобожденных территорий для ускорения процесса возвращения бывших вынужденных переселенцев. Мы запускаем этот проект, чтобы поделиться своей приверженностью принципу «Никого не оставить позади». Этот проект важен для ПРООН, поскольку он не только обеспечит безопасное возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои дома, но и позволит создать первые женские команды, которые будут участвовать в процессах по разминированию», - сказал он.

Кейрос отметил, что до сегодняшнего дня ЕС направлял в Азербайджан высококвалифицированных специалистов по разминированию.

«Ожидается, что данный проект охватит около 20 городов на освобожденных территориях Азербайджана. Также, мы работаем над повышением квалификации персонала, созданием карт, обучением собак - все это важно для всесторонней поддержки Азербайджана в процессе разминирования освобожденных территорий», - заключил он.