Азербайджан демонстрирует солидарность с братской Турцией - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан демонстрирует солидарность с братской Турцией в деле ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш и прилегающих областях Турции.

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения, 6 февраля спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана, численностью в 420 человек, с соответствующим оборудованием и поисково-спасательными собаками были отправлены в Турцию, и уже приступили к поисковым работам.

Кроме того, с целью ликвидации последствий землетрясения в Турцию уже отправлены мобильные полевые госпитали МЧС, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и принадлежностями, а также группа из 41 специалиста.

По поручению Президента Ильхама Алиева, сегодня в братской стране находится и группа военно-медицинской службы Азербайджанской армии, в составе 10 военных врачей и 8 ассистентов.

В целях выявления и осуществления эвакуации граждан Азербайджанской Республики, пострадавших от землетрясения, в посольстве Азербайджана в Турции и генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе функционируют оперативные штабы.

Оформление документов граждан Азербайджана, утерянных или пришедших в негодность во время землетрясения, осуществляется в упрощенном порядке Посольством и генконсульствами в Турции.

На основании обращений граждан, поступающих горячую линию, составляется список граждан Азербайджана, которые поселились или временно находятся в провинциях, пострадавших от землетрясения (Кахраманмараш, Хатай, Адана, Малатья, Газиантеп, Адыяман, Шанлыурфа, Килис, Османье, Диярбакыр, Элязыг и Мерсин). Обеспечивается размещение граждан, желающих эвакуироваться в Азербайджан, в автобусах, выделенных для этой цели. Чтобы неблагоприятные погодные условия не создавали препятствий для процесса эвакуации, ведутся переговоры об устранении этих ограничений с государственными учреждениями Турции

Сегодня, начиная с 15:00, с автовокзалов турецких провинций Кахраманмараш, Малатья, Газиантеп и Адана в Азербайджан начнут курсировать эвакуационные автобусы. На первом этапе будет осуществлена эвакуация студентов, обучающихся в Турции, и лиц, нуждающихся в срочной помощи.

В настоящее время группа сотрудников посольства Азербайджанской Республики в Турецкой Республике и военного атташе при посольстве направлена в пострадавшие от землетрясения регионы с целью обеспечения осуществления процесса эвакуации по суше.

Граждане Азербайджана, находящиеся в одной из 10 вышеуказанных областей и желающие эвакуироваться, могут связаться с нами по номерам: +90 536 459 40 35, +90 536 471 55 68, +90 501 031 80 80, +90 552 627 92 94 и +90 532 254 19 33.