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Президент Ильхам Алиев: Произведения Тофика Гулиева произвели революцию в мире культуры Азербайджана

Политика Материалы 8 февраля 2023 12:51 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Произведения Тофика Гулиева произвели революцию в мире культуры Азербайджана

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БАКУ/Trend/ - Памятник Тофику Кулиеву, воздвигнутый в центре нашего города, является знаком уважения азербайджанского народа к памяти гениального композитора. Действительно, произведения Тофика Гулиева произвели революцию в мире культуры Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 8 февраля в выступлении на церемонии открытия памятника выдающемуся композитору Тофику Кулиеву.

Глава государства отметил, что Тофика Кулиева можно назвать выдающимся композитором и основоположником джазового искусства в Азербайджане. «В то же время выдающийся деятель культуры Тофик Кулиев завоевал любовь азербайджанского народа», - добавил Президент Ильхам Алиев.

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