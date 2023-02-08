Президент Болгарии совершит визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Болгарии Румен Радев совершит визит в Азербайджан, сообщил Trend в среду дипломатический источник.

Как сказал собеседник агентства, Румен Радев примет участие в X Глобальном Бакинском форуме, который пройдет в Баку с 9 по 11 марта.

Отметим, что тема X Глобального Бакинского форума - «Мир сегодня: вызовы и надежды».

Напомним, что Международный центр Низами Гянджеви ежегодно проводит Глобальный Бакинский форум, который уже стал одним из главных мероприятий в Восточной Европе, на Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя выдающимся лидерам и экспертам возможность обсудить пути преодоления самых насущных мировых проблем.