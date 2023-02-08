Джахит Багчи посетил пункт сбора гумпомощи для пострадавших от землетрясения в Турции - Прямая трансляция

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.

Как сообщает Trend, поток граждан стекается в пункт сбора гумпомощи. В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, где организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции, наблюдается большая активность.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи посетил пункт сбора гумпомощи.

Напомним, гуманитарную помощь можно привезти в Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева, расположенный по адресу: г. Баку, ул.Аббаса Саххата 2 (Тбилисский проспект).

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574, раненных – 49 133.