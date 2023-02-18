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Военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили Университет АDА (ФОТО)

Политика Материалы 18 февраля 2023 13:59 (UTC +04:00)
Военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили Университет АDА (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом мероприятий Министерства обороны на 2023 год, в Университет АDА был организован визит аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве обороны Азербайджана, после ознакомления с созданными здесь условиями гостям был представлен брифинг об истории университета, этапах его развития, миссии, повседневном учебном процессе, образовательной базе, направлениях деятельности, а также о программах, осуществляемых в рамках сотрудничества с зарубежными университетами.

Выступившие на мероприятии рассказали о факультетах и специальностях, преподаваемых в вузе.

Представители университета ответили на вопросы, интересующие военных атташе.

Гости поблагодарили руководство Университета АDА и Министерства обороны за высокий уровень организации визита.

Военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили Университет АDА (ФОТО)
Военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили Университет АDА (ФОТО)
Военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили Университет АDА (ФОТО)
Военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили Университет АDА (ФОТО)
Военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили Университет АDА (ФОТО)
Военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили Университет АDА (ФОТО)
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