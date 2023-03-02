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Американский дипломат побывал на южной границе Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 2 марта 2023 14:14 (UTC +04:00)
Американский дипломат побывал на южной границе Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара посетил Астару.

Как сообщили Trend в четверг в посольстве, дипломат посетил управление Государственного таможенного комитета Азербайджана в городе Астара, чтобы понаблюдать за использованием оборудования, предоставленного США для предотвращения незаконного оборота наркотиков вдоль южной границы Азербайджана.

Отметим, что Департамент обороны США с 2002 года активно сотрудничает с Государственным таможенным комитетом, а также с другими органами пограничной безопасности Азербайджана. Помощь и обучение, предоставляемые Департаментом обороны с 2019 года, способствуют повышению оперативных навыков сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана по предотвращению контрабанды наркотиков и других незаконных материалов.

Американский дипломат побывал на южной границе Азербайджана (ФОТО)
Американский дипломат побывал на южной границе Азербайджана (ФОТО)
Американский дипломат побывал на южной границе Азербайджана (ФОТО)
Американский дипломат побывал на южной границе Азербайджана (ФОТО)
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