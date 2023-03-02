Американский дипломат побывал на южной границе Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара посетил Астару.

Как сообщили Trend в четверг в посольстве, дипломат посетил управление Государственного таможенного комитета Азербайджана в городе Астара, чтобы понаблюдать за использованием оборудования, предоставленного США для предотвращения незаконного оборота наркотиков вдоль южной границы Азербайджана.

Отметим, что Департамент обороны США с 2002 года активно сотрудничает с Государственным таможенным комитетом, а также с другими органами пограничной безопасности Азербайджана. Помощь и обучение, предоставляемые Департаментом обороны с 2019 года, способствуют повышению оперативных навыков сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана по предотвращению контрабанды наркотиков и других незаконных материалов.