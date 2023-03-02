Благодарю Азербайджан за организацию Саммита Контактной группы Движения неприсоединения - замглавы МИД РФ

БАКУ /Trend/ - Выражаю благодарность Азербайджану за организацию Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин во время выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Движение неприсоединения сейчас приобретает особое значение. С 2015 года число голодающих во всем мире растет, более 3 миллиардов человек не имеют возможности нормально питаться. Уверены, что для развития в период после COVID-19 необходимо вернуться к диалогу со всеми, кто заинтересован во взаимовыгодном развитии", - сказал он.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)