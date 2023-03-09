Глобальный Бакинский форум стал аналогом Давосского форума - экс-министр Боснии и Герцеговины

БАКУ /Trend/ - Бакинский Глобальный форум прошел большой путь развития и трансформировался в центральную площадку, посвященную глобальной геополитике. Сегодня форум стал аналогом Давосского форума.

Об этом Trend сказал бывший министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия в кулуарах Х Бакинского Глобального Форума.

Лагумджия отметил, что сегодняшний форум проходит в критически важное время, в котором формируется новый мир. По мнению собеседника агентства, геополитические изменения указали на то, что сегодня в мире большое количества страха и конфронтации, которые на протяжении долгого время были не заметны.

Бывший министр отметил, что форум, проходящий в Баку позволяет глобальным лидерам вести диалог и обмениваться мнениями в целях построения нового мира. Он добавил, что помимо дискуссий, за которыми могут следить все желающие, ведется динамичная работа «за кулисами», где проходят динамичные дискуссии по самым острым вопросам.

Одним из важнейших вопросов, по мнению Лагумджии, обсуждаемых в рамках Глобального Бакинского форума - проблема охраны окружающей среды.

Лагумджия резюмировал, отметив, что благодаря большой поддержке, которую оказывает Президент Азербайджана Ильхам Алиев Международному Центру Низами Гянджеви, Центр может стать независимой международной организацией, направленную на стимулирование дискуссий по острым политическим вопросам.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.