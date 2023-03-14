Германия не признала "Нагорный Карабах" как республику - Олаф Шольц снова разочаровал армян

БАКУ /Trend/ - Германия не признала "Нагорный Карабах" как республику.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 14 марта Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

Напомним, что ранее этот вопрос обсуждался во время визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Германию. Армянские СМИ в иной форме растиражировали заявление Канцлера Германии Олафа Шольца. В армянских СМИ отмечалось, что Олаф Шольц якобы придает большое значение достижению мирного решения "с точки зрения прав "граждан" "Нагорного Карабаха" на самоопределение". После встречи на сайте правительства Германии не было упомянуто о таком "заявлении" Канцлера Германии Олафа Шольца, что вызвало серьезное недовольство армян.

На этот раз Олаф Шольц в очередной раз разочаровал армян. Армяне всерьез пытались создать такое впечатление, что якобы политическое руководство Германии поддерживает их сепаратистскую деятельность.

Во время совместной пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым Канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на вопрос журналиста: "Признаете ли Вы Карабах территорией Азербайджана?" сказал: "На международном уровне Германия не признавала "Нагорный Карабах" как республику, тем самым Германия в то время выразила свою позицию".