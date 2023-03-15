Германия считает Азербайджан важным партнером на Южном Кавказе - новый этап двусторонних отношений

БАКУ /Trend/ - Германия является одним из важнейших политических и экономических партнеров Азербайджана в Европе, и визит Президента Ильхама Алиева в Германию 13 марта в данном контексте не был случайным. Возможности Азербайджана проводить независимую внешнюю политику, принятие его в качестве надежного партнера, растущее сотрудничество с Европейским союзом и странами-членами создали реальную основу для расширения сотрудничества между Берлином и Баку.

Политические отношения между Азербайджаном и Германией находятся на высоком уровне, ведется диалог на высшем уровне. Президент Ильхам Алиев совершил два официальных - в 2004 и 2007 годах, а также 11 деловых визитов в Германию. Последний визит состоялся 16-19 февраля этого года, глава государства принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. 15 февраля 2022 года Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Германии Франка Вальтера Штайнмайера с переизбранием. Также 13 января этого года состоялся телефонный разговор президентов двух стран. В ходе беседы главы государств выразили удовлетворение текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Германией, обсудили перспективы сотрудничества.

Визит Президента Ильхама Алиева в Германию 13-14 марта имел важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления отношений и расширения сотрудничества между двумя странами. В ходе визита состоялись встречи главы государства с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем - один на один и в расширенном составе, а также круглый стол с участием руководителей и представителей ведущих немецких компаний.

Высказанные на встречах мнения, доверие к Азербайджану и его Президенту доказывают, что Германия воспринимает Азербайджан как важного партнера на Южном Кавказе, полностью поддерживает лидирующие позиции нашей страны в регионе, а также ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

Этот визит Президента Ильхама Алиева вывел отношения между Азербайджаном и Германией на новый уровень развития, появились благоприятные возможности для установления и расширения сотрудничества в ряде сфер.

Договорно-правовая база между Азербайджаном и Германией достаточно широка. На данный момент в этой области подписано 77 документов.

Энергетическое сотрудничество между двумя странами развивается по восходящей линии. SOCAR и немецкая компания Uniper подписали долгосрочное соглашение о поставках газа еще в 2013 году. С 31 декабря 2020 года Южный газовый коридор доставляет азербайджанский природный газ на рынок Европейского Союза через пункт приема в Италии. Компания Uniper является одним из основных покупателей природного газа на европейском рынке. Это самый долгосрочный проект компании по закупке газа (2020-2045 гг.). На сегодняшний день азербайджанской газоснабжающей компанией в Германию было поставлено 3,1 миллиарда кубометров газа. Кроме того, в прошлом году SOCAR экспортировала в Германию 1,764 миллиона тонн сырой нефти.

Существующие отношения между двумя странами очень обширны и всесторонни. Визит главы государства еще раз свидетельствует о высоком доверии к Азербайджану со стороны Европы, о том, что нашу страну считают надежным партнером. После исторической победы Азербайджана в Отечественной войне, государства центра силы принимают новую реальность в регионе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)