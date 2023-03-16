Мы не забыли пожилого человека из Азербайджана, пожертвовавшего свою пенсию на помощь пострадавшим от землетрясения - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Мы не забыли пожилого человека из Азербайджана, пожертвовавшего свою пенсию на помощь пострадавшим от землетрясения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Министр поблагодарил Азербайджан и другие тюркоязычные государства за помощь, оказанную пострадавшим от землетрясения.

Отметим, что в Анкаре началось заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). Мероприятие проходит в рамках чрезвычайного саммита ОТГ, который состоится сегодня в Анкаре на тему "Управление стихийными бедствиями - чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)