Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за призыв к проведению чрезвычайного саммита глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на саммите.

Отметим, что 16 марта в Анкаре по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств.

Мероприятие планировалось провести в Шуше, однако в связи со страшным землетрясением, произошедшим в Турции, Президент Ильхам Алиев выступил с предложением провести Саммит в Анкаре с целью поддержки братской страны. После согласования с руководством других стран-участниц было принято соответствующее решение, что еще раз свидетельствует об азербайджано-турецком братстве, взаимной поддержке и уважении в тюркском мире.

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