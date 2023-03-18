Армения помешала принятию в ОБСЕ заявления, осуждающего теракт против посольства Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Как известно, одной из 5 резолюций, принятых вчера во время 49-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), членами которой являются 57 стран, было "Нападение на Посольство Азербайджанской Республики в Тегеране". В резолюции категорически осуждается вооруженное нападение 27 января 2023 года на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране. В резолюции нашло отражение призыв к правительству Ирана провести тщательное расследование произошедшего нападения, привлечь к уголовной ответственности виновных в совершении нападения и обеспечить охрану дипломатических представительств Азербайджанской Республики, находящихся на территории Исламской Республики Иран, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года.

Однако, по информации Trend, армянская сторона по заказу иранской стороны воспрепятствовала принятию аналогичного заявления в ОБСЕ.

К сожалению, обсуждениям, продолжавшимся около 2 месяцев, армянская сторона всячески препятствовала и не позволила принять заявление, осуждающее предательское нападение на посольство, в котором выражались соболезнования семьям жертв террора, подчеркивалась важность проведения тщательного расследования с целью обеспечения справедливости.

Это еще раз показывает, что Армения не только является основным представителем Ирана в ОБСЕ, но и не заинтересована в мире и спокойствии.