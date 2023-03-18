Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не забудем геноцид, несправедливость и военные преступления против нашего народа

БАКУ /Trend/ - Около 30 лет наши земли находились под оккупацией. Армения проводила против нашего народа политику этнической чистки. Сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 марта Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

«Против нашего народа был совершен геноцид, была совершена несправедливость, были совершены военные преступления. Мы никогда этого не забудем. Мы никогда этого не должны забывать», - подчеркнул глава государства.