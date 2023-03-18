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Президент Ильхам Алиев: Изгнание в течение 44 дней ненавистного врага с наших земель является самой яркой страницей в многовековой истории Азербайджана

Политика Материалы 18 марта 2023 13:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Изгнание в течение 44 дней ненавистного врага с наших земель является самой яркой страницей в многовековой истории Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Мы восстановили свои права на поле боя. В течение 44 дней мы изгнали ненавистного врага с наших земель и подняли азербайджанский флаг в Карабахе. Это самая яркая страница в многовековой истории Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 марта Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

«В течение 44 дней азербайджанский народ был опорой для нашей армии, объединился в единый кулак. Мы освободили оккупированные земли, проливая кровь», - подчеркнул глава государства.

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