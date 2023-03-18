Президент Ильхам Алиев: Сколько усилий предпринималось в период оккупации, чтобы мы начали сотрудничать с Арменией

БАКУ /Trend/ - Сколько усилий в период оккупации предпринималось для того, чтобы мы начали сотрудничать с Арменией. Азербайджанский народ и Азербайджанское государство, проявив сильную волю, отмели все эти попытки.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 марта Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

Подчеркнув, что наше дело правое, глава государства отметил: «В период оккупации я неоднократно говорил, что, если вопрос не будет решен мирным путем, мы военным путем освободим родные земли от оккупации».