Президент Ильхам Алиев: В некоторых странах устраиваются конференции, связанные с внутренними делами Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В некоторых странах устраиваются какие-то конференции, симпозиумы, связанные с внутренними делами Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 марта Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

"Некоторые проармянские страны признают «независимость Нагорного Карабаха», которого нет на карте мира, не существует на территории Азербайджана. Что это означает? Это означает, что в период оккупации единственной целью всех этих сил было сделать оккупацию вечной. Не разрешить этот конфликт, а заморозить его", - отметил глава государства.