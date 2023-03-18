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Президент Ильхам Алиев: Наша сильная воля, наша победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас

Политика Материалы 18 марта 2023 14:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наша сильная воля, наша победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас

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БАКУ /Trend/ - Столько в период Второй Карабахской войны было оказано на нас давлений, сколько помощи отправлялось в Армению. Союзники Армении пытались остановить нас различными путями.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 марта Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

«Никто не устоял перед нами, и сегодня не может устоять, и завтра не сможет», - отметил глава государства, подчеркнув, что наша сильная воля, наша сильная политика, наша Победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас.

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