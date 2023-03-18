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Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО)

Политика Материалы 18 марта 2023 14:24 (UTC +04:00)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО)

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Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха.

В заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, члены Совета – министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, народный артист Азербайджана Алим Гасымов и председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев.

В ходе заседания председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев предоставил подробную информацию о вопросах, включенных в повестку дня.

Участники заседания подробно обсудили такие вопросы, как назначение внешнего аудитора Фонда Возрождения Карабаха по 2022 году, утверждение «Штатного расписания, правил применения надбавок к должностным окладам и фонда заработной платы», утверждение «Бюджета Фонда Возрождения Карабаха на 2023 год», утверждение «Правил составления и исполнения бюджета Фонда Возрождения Карабаха» и новой редакции «Правил размещения средств Фонда».

По итогам заседания Наблюдательный совет утвердил вышеуказанные документы.

В заключение члены Наблюдательного совета выразили удовлетворение проделанной работой и направлениями деятельности Фонда, дали соответствующие поручения по вопросам, запланированным для обсуждения на очередном заседании Совета.

Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО)
Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО)
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