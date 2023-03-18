Президент Ильхам Алиев: Посмотрите, что говорит руководство Армении, заявлявшее «Карабах – это Армения, и точка»

БАКУ /Trend/ - Посмотрите, что сегодня говорит руководство Армении, заявлявшее «Карабах – это Армения, и точка». Сегодня оно говорит: «Дайте нам возможность жить на территории 29 тысяч квадратных километров».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 марта Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

Подчеркнув, что в период оккупации предпринимались попытки объединить все наши захваченные земли под названием «Нагорно-Карабахская Республика», глава государства сказал: «Почему в то время международные организации, некоторые проармянские страны не осудили Армению? Сколько еще мы должны сталкиваться с двойными стандартами? Сколько мы должны сталкиваться с лицемерием?».