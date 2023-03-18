Президент Ильхам Алиев: В село Талыш вернулись уже 20 семей и вернется еще около 180

БАКУ /Trend/ - Посмотрите, не прошло и года, как началось восстановление села Талыш. В село Талыш вернулись уже 20 семей и вернется еще около 180 семей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 марта Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

Отметив, что не пройдет и года, как в селе Талыш будет жить около 180 семей, глава государства подчеркнул, что для них будут созданы все условия. «Мы – народ, который творит и созидает. В отличие от Армении, мы творим и созидаем на своей территории», - добавил Президент Ильхам Алиев.