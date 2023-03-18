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Президент Ильхам Алиев: Для того, чтобы Армения спокойно жила на территории 29 тысяч квадратных километров, есть одно условие – они должны принять наши условия

Политика Материалы 18 марта 2023 15:22 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Для того, чтобы Армения спокойно жила на территории 29 тысяч квадратных километров, есть одно условие – они должны принять наши условия

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БАКУ /Trend/ - Сегодня Армения, заявлявшая, что «Карабах – это Армения, и точка», угрожавшая нам новой войной, находится в поисках нового хозяина. Никакой пользы от этого не будет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

«Для того, чтобы Армения спокойно жила на территории 29 тысяч квадратных километров, есть одно условие – они должны принять наши условия, официально признать Карабах территорией Азербайджана, на основе наших условий провести работы по делимитации», - сказал глава государства, подчеркнув, что только в таком случае они смогут жить спокойно на территории 29 тысяч квадратных километров, как уже они того желают.

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