Предупреждение от Президента Ильхама Алиева: Никакие грязные планы против нас осуществить не удастся

БАКУ /Trend/ - Если Армения не признает нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. Армения и стоящие за ней лицемерные страны должны хорошо знать, что никакие грязные планы против нас осуществить не удастся.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

Глава государства отметил, что у нас есть и сила, и друзья, и сильные позиции в мире, и сильная воля. Мы продемонстрировали это и в период войны, и в послевоенный период.