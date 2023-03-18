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Предупреждение от Президента Ильхама Алиева: Никакие грязные планы против нас осуществить не удастся

Политика Материалы 18 марта 2023 15:28 (UTC +04:00)
Предупреждение от Президента Ильхама Алиева: Никакие грязные планы против нас осуществить не удастся

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БАКУ /Trend/ - Если Армения не признает нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. Армения и стоящие за ней лицемерные страны должны хорошо знать, что никакие грязные планы против нас осуществить не удастся.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

Глава государства отметил, что у нас есть и сила, и друзья, и сильные позиции в мире, и сильная воля. Мы продемонстрировали это и в период войны, и в послевоенный период.

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