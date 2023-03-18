Президент Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые в направлении села Талыш, имели огромное значение для дальнейшего хода войны

БАКУ /Trend/ - Через неделю после начала Второй Карабахской войны мы проливая кровь, освободили село Талыш, поселок Суговушан. Эта военная операция имела огромное значение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

Глава государства подчеркнул, что успехи, достигнутые в направлении села Талыш, имели огромное значение для дальнейшего хода войны. В то же время они повысили моральный дух нашей армии и народа, потому что стратегическое значение села Талыш было известно всем.