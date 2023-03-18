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Президент Ильхам Алиев: Мы вечно будем жить в родном Карабахе, в родном Зангезуре

Политика Материалы 18 марта 2023 15:54 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы вечно будем жить в родном Карабахе, в родном Зангезуре

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БАКУ /Trend/ - Сегодня мы стоим на родной Карабахской земле, на родной Зангезурской земле и будем стоять здесь вечно. Азербайджанский народ по праву живет с чувством гордости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

«Мы доказали всем, всему миру, что мы великий народ и как страна, восстановившая свою территориальную целостность собственными силами, и впредь будем идти только и только вперед. Точно так же как мы в течение 44 дней Отечественной войны шли вперед, и после ее завершения мы идем и будем идти вперед во всех сферах, во всех направлениях», - отметил глава государства.

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