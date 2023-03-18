Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Если в мирные переговоры не будут включены реалии оккупации, войны и послевоенного периода, то никакого мирного соглашения не будет

Политика Материалы 18 марта 2023 16:10 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Если в мирные переговоры не будут включены реалии оккупации, войны и послевоенного периода, то никакого мирного соглашения не будет

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Никто не должен забывать того, что наши земли в течение 30 лет находились под оккупацией, и эти важные для будущего мирного договора факторы должны быть в голове у каждого. Потому что в некоторых случаях мы видим, что словно не было войны, словно не было оккупации, словно не было тех, кто превратил Агдам в «Хиросиму Кавказа».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

«Это хотят забыть и заставить нас это забыть. Этого никогда не будет. Реалии, связанные с оккупацией, войной, поствоенные реалии должны найти и найдут свое отражение в мирных переговорах. В противном случае никакого мирного договора не будет», - подчеркнул глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости