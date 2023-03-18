Утвержден протокол о сотрудничестве в области строительных работ между Азербайджаном и Турцией - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Протокола о сотрудничестве в области строительных работ между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики».

Согласно указу, постановляется утвердить «Протокол о сотрудничестве в области строительных работ между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики», подписанный в Анкаре 22 декабря 2022 года.

Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики поручено после вступления в силу Протокола обеспечить выполнение его положений; министерству иностранных дел Азербайджанской Республики - направить уведомление правительству Турецкой Республики о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.