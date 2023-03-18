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Совершенствуется система нормативов и ценообразования в строительстве между Азербайджаном и Турцией - Указ

Политика Материалы 18 марта 2023 18:59 (UTC +04:00)
Совершенствуется система нормативов и ценообразования в строительстве между Азербайджаном и Турцией - Указ

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БАКУ /Trend/ - Утвержден «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области совершенствования системы нормативов и ценообразования в строительстве», подписанный в Анкаре 22 декабря 2022 года.

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании обеспечить выполнение его положений, а министерству иностранных дел - направить уведомление правительству Турецкой Республики о том, что внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, завершены.

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