Совершенствуется система нормативов и ценообразования в строительстве между Азербайджаном и Турцией - Указ

БАКУ /Trend/ - Утвержден «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области совершенствования системы нормативов и ценообразования в строительстве», подписанный в Анкаре 22 декабря 2022 года.

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании обеспечить выполнение его положений, а министерству иностранных дел - направить уведомление правительству Турецкой Республики о том, что внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, завершены.